Жители Цильнинского района Ульяновской области просят защитить их больницы

Жители Цильнинского района Ульяновской области собирают подписи под обращением к губернатору региона Алексею Русских и президенту России Владимиру Путину. Они просят защитить Большенагаткинскую районную больницу и Цильнинскую участковую больницу. Как сообщил в пятницу «Ъ-Волга» депутат Большенагаткинского совета депутатов Шамиль Шайдуллов, «под обращением собрано уже более 100 подписей, сбор подписей продолжается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУЗ «Большенагаткинская РБ» Фото: ГУЗ «Большенагаткинская РБ»

В обращении (текст имеется в распоряжении редакции) жители района сообщают, что очень обеспокоены дальнейшей судьбой Большенагаткинской районной больницы и Цильнинской участковой больницы. По их словам, «местные власти закрыли пищеблоки в этих двух больницах, вручили уведомления о сокращении шести сотрудников, среди которых есть многодетные матери». Жители считают, что в пищеблоках было необходимо и достаточно сделать ремонт, «но вместо этого решено просто-напросто закрыть их, людей оставить без работы», при этом «питание предложено перевести на аутсорсинг». Жители опасаются, что «потом и вовсе закроют отделения», и заявляют, что «категорически не согласны с этим решением». Основанием для таких предположений послужил опыт 2023 года, когда решением регионального минздрава была попытка проведения оптимизации через присоединение Большенагаткинской районной больницы к Ишеевский райбольнице. Тогда, в мае 2023 года жители района также направили обращение президенту России и губернатору региона с просьбой не допустить слияния. После этого проверку ситуации начала прокуратура, а процесс слияния был остановлен. Сейчас, по словам жителей Большого Нагаткино, из райбольницы уже уволились по возрасту три врача, которые еще могли бы работать, но их никто не просил вернуться обратно. Но и новых врачей на их замену так и не пригласили.

«В связи с этим мы снова просим поддержать нас и отменить решение о закрытии пищеблоков, дать поручение отремонтировать их и отменить уведомления о сокращении шести сотрудников наших больниц», — обращаются к президенту жители района, отмечая, что поддерживают его мнение «о том, что оптимизация здравоохранения была ошибочным путем». «Она привела к сокращению населения, в том числе и нашего района»,— отмечают жители.

Региональный минздрав на запрос «Ъ-Волга» сообщил, что «в настоящее время оптимизация и реорганизация в ГУЗ “Большенагаткинская РБ” не планируется», а «решение о закрытии пищеблока в ГУЗ “Большенагаткинская РБ” в первую очередь принято с целью обеспечения безопасности работы сотрудников, в виду того, что здание пищеблока находится в аварийном состоянии длительное время, оборудование устарело, помещение не соответствует нормам СанПин».

Сергей Титов, Ульяновск