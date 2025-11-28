В Ярославле открыли мемориальную доску Герберту Кемоклидзе

В Ярославле состоялось открытие мемориальной доски журналисту, писателю, экс-руководителю региональной организации «Союз писателей России» Герберту Кемоклидзе. Об этом сообщил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий на своей странице «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доска установлена на доме, где работал писатель, по адресу улица Терешковой, 5

Фото: Михаил Боровицкий, Вконтакте Доска установлена на доме, где работал писатель, по адресу улица Терешковой, 5

Фото: Михаил Боровицкий, Вконтакте

Герберт Кемоклидзе родился в Краснодаре, окончил Ленинградский университет, работал на заводе в Риге. С 1963 года жил в Ярославле. До 1981 года работал в ярославском НИИМСК, а затем — в газетах «Золотое кольцо» и «Мера» в качестве редактора.

Произведения Герберта Кемоклидзе публиковали в журналах «Юность», «Аврора», «Москва», «Нева», «Наш современник», газетах «Литературная газета», «Литературная Россия», «Комсомольская правда», «Труд». Сатирические рассказы Герберта экранизировались в киножурнале «Фитиль». Господин Кемоклидзе писал произведения для детей (повесть-сказка «В стране Пустоделии») и романы. Ярославской региональной организацией «Союз писателей России» руководил с 2002 по 2013 год.

«Его судьба — яркий пример беззаветного служения Ярославлю. Приехав сюда после получения образования на Урале, он всей душой полюбил наш город и отдал ему большую часть своей жизни. Начав свой путь на производстве, он всегда оставался человеком творческим, мыслящим. Активно сотрудничал с литературными и культурными объединениями и, конечно, сам много и талантливо писал»,— написал господин Боровицкий.

Алла Чижова