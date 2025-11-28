«Почта России» снизила выручку по МСФО в III квартале и нарастила прибыль

Выручка «Почты России» по МСФО в III квартале 2025 года составила 53,5 млрд руб. — на 4,2% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании. Падение зафиксировано по основным направлениям, включая услуги почтовой связи и продажу товаров, однако комиссии за выплаты пенсий и часть прочих сервисов показали рост.

Несмотря на снижение выручки, операционная прибыль компании увеличилась почти в 7 раз — до 5,2 млрд руб., а чистая прибыль достигла 10,3 млрд руб., что в 3,6 раза выше результата третьего квартала 2024 года. По итогам 9 месяцев выручка снизилась до 160,7 млрд руб., тогда как компания получила операционный убыток 8,9 млрд и чистый убыток 13,5 млрд руб., которые выросли в годовом выражении.

В 2024 году «Почта России» демонстрировала позитивную динамику по ряду новых направлений: электронная коммерция, «цифровая почта», складские услуги и управление имуществом показали двузначные и трехзначные темпы роста.