Информация о минировании учреждений в Северной Осетии не подтвердилась

Сообщения о минировании зданий государственных органов и образовательных учреждений Северной Осетии оказались ложными. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители обследовали каждый объект и никаких подозрительных предметов не обнаружили. Ранее, писал «Ъ-Кавказ», в органы власти и образовательные учреждения Северной Осетии поступили сообщения о минировании зданий школ и вузов.

Константин Соловьев