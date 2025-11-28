Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Информация о минировании учреждений в Северной Осетии не подтвердилась

Сообщения о минировании зданий государственных органов и образовательных учреждений Северной Осетии оказались ложными. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители обследовали каждый объект и никаких подозрительных предметов не обнаружили. Ранее, писал «Ъ-Кавказ», в органы власти и образовательные учреждения Северной Осетии поступили сообщения о минировании зданий школ и вузов.

Константин Соловьев

Новости компаний Все