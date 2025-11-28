Путин пообещал продолжить финансирование ученых с помощью грантов

Власти России продолжат финансировать работу ученых с помощью грантов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, сотрудничество между государством, бизнесом и ученым сообществом необходимо для развития экономики.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Самым талантливым исследователям, которые только начинают свой путь в науку, мы думаем о том, как помочь этим людям, как выстроить работу с ними»,— сказал глава государства на встрече с молодыми учеными (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин назвал сокращение числа аспирантов в России осознанным шагом. Цель — «привлечь в аспирантуру людей, которые осознанно делают выбор для того, чтобы заниматься именно исследовательской работой».

Глава государства добавил, что Россия будет наращивать взаимодействие в сфере науки с иностранными партнерами. Президент указал на рост в России иностранных исследователей, в том числе из Китая.