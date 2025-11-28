В Херсонской области на мине подорвался несовершеннолетний

В Херсонской области подорвался на противопехотной мине 17-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Горностаевском округе сотрудники полиции спасли 17-летнего парня. Мать юноши обратилась в полицию: сын ушел из дома и не вернулся. Начались поиски. На берегу Днепра услышали крик: парень лежал в овраге, тяжело ранен, истекал кровью. Как оказалось, он наступил на противопехотную мину "Лепесток", что противник массово разбрасывает в 15-километровой зоне»,— написал в своем Telegram-канале Владимир Сальдо. По его словам, участок был заминирован, поскольку рядом проходила линия боевого соприкосновения.

Сотрудники полиции полковник Валентин Чикин и майор Александр Прядкин не стали ждать саперов и сами пошли к раненому. Оказали ему первую помощь, осторожно вынесли из опасной зоны, передали врачам и сопроводили скорую до больницы.

Владимир Сальдо также сообщил, что за последние сутки в результате атак украинской армии в Днепрянах был ранен мужчина 1982 года рождения, а в Великих Копанях в результате целенаправленного удара по жилому сектору был травмирован еще один мирный житель.

Александр Дремлюгин, Симферополь