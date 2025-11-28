МФЦ Белгородской и Воронежской областей снизили уровень жалоб до 0,1 процента

На фоне роста обращений в госцентры в регионах Черноземья сохраняются показатели, выделяющие их на федеральном уровне. По данным Минэкономразвития РФ, МФЦ Белгородской и Воронежской областей стабильно удерживают 96–98% удовлетворённости жителей при доле жалоб менее 0,1%.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперты связывают устойчивость показателей с эволюцией сервисных практик, которые за последние годы сместили акцент от формального выполнения регламентов к большей гибкости и внимательности к запросам посетителей. Именно эту логику описывает Максим Недякин — представитель мэрии Москвы и один из архитекторов модели «Мои документы — Мой Искренний Сервис» — в обновлённой версии своей книги «Искренний сервис 2.0». По его оценке, регионы, которые делают ставку на человеческий фактор, быстрее восстанавливают доверие и показывают более стабильные результаты. Черноземье — один из примеров такой динамики: местные МФЦ активно внедряют практики, основанные на участии сотрудников, а не только на регламенте. Это позволяет центрам обслуживания оставаться среди наиболее устойчивых по качеству сервиса, даже несмотря на рост нагрузки в последние годы.