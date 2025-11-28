Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов

На 135-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В ДТП погиб один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volvo.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2114. «Личность погибшего в настоящее время устанавливается»,— добавили в Госавтоинспекции. Медики осматривают остальных участников аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту аварии будет организовано расследование.

Полина Бабинцева