ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в Сестрорецке и на Петроградской стороне

В Курортном районе Петербурга на три дня будет полностью перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба ГАТИ. С 29 ноября по 1 декабря в связи с прокладкой инженерных сетей закрывается участок Крещенской улицы в Сестрорецке — от площади Свободы до Базарного переулка.

В Петроградском районе тем временем продолжаются работы по реконструкции водопровода. В ночь с 29 на 30 ноября будут введены ночные ограничения движения на пересечении проспекта Добролюбова и улицы Сперанского. Участок улицы Сперанского от проспекта Добролюбова до тупика будет полностью закрыт для транспорта до 14 декабря.

Андрей Маркелов