Россия не прошла в совет Морской организации ООН

Россия не смогла получить место в совете Международной морской организации (ИМО) ООН, набрав 87 голосов из 169. Об этом сообщили на сайте Минтранса.

«По результатам голосования, в котором приняли участие 169 из 176 членов ИМО, Российская Федерация не была избрана в состав совета. Наша страна набрала 87 голосов — более половины проголосовавших стран, это на 7 голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 году»,— уточнили в ведомстве.

Россия подала заявку по категории «А» — как государство, наиболее заинтересованное в морском судоходстве. В этой категории предусмотрено 10 мест, при этом заявки подали 11 стран.

Заседание ассамблеи ИМО, проходящее с 24 ноября по 3 декабря, проводится раз в два года. В перерывах между сессиями текущие вопросы решает совет из 40 членов. На выборах 2023 года Россия также не набрала достаточной поддержки, однако в МИД позже заявили, что страна и дальше будет взаимодействовать с ИМО на экспертном уровне.