Бабушкин проконтролировал строительство иранского завода под Астраханью

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил строительную площадку завода по производству экологичных моющих средств ООО «Роза» в особой экономической зоне «Лотос» в Наримановском районе. Проект реализует иранский холдинг Golrang.

В 2024 году проект получил финансовую поддержку от Фонда развития промышленности региона. В начале 2025 года предприятие закупило емкости для водоподготовки, а общие инвестиции превысили 1,2 млрд руб. На площадке завершены работы по производственному цеху и складу, монтируется оборудование и инженерные сети. Строительство планируется завершить к 2026 году, а ввод в эксплуатацию — в начале 2027 года. Завод выйдет на полную мощность в 2028 году, производя почти 9,2 млн литров продукции ежегодно.

Господин Бабушкин отметил, что астраханский завод станет первым предприятием иранского холдинга Golrang в России, производящим моющие средства высокого качества и экологичности. В настоящее время на предприятии трудоустроены 46 человек, и планируется создать более 70 новых рабочих мест.

Нина Шевченко