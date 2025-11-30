Москва еще поремонтирует

В 2026 году власти Москвы планируют благоустроить 570 улиц, включая шоссе Энтузиастов и Ярославское шоссе, а также семь набережных и одиннадцать парков, в том числе «Коломенское», парк Горького и территорию Мневниковской поймы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, уточнив, что всего ремонт коснется 3,5 тыс. городских объектов. Судя по городскому бюджету, в 2026 году на благоустройство власти Москвы выделят 263 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Планы по благоустройству на 2026 год были утверждены в пятницу, 28 ноября, на заседании президиума правительства Москвы. Вице-мэр Петр Бирюков отчитался, что в 2025 году город отремонтировал 3,7 тыс. объектов, в том числе девять набережных (например Дербеневскую, Павелецкую и Даниловскую), Триумфальную площадь и четыре парковые зоны (среди них часть парка «Сокольники» и обустройство в парке Горького новой зоны отдыха у Пионерского пруда).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году будут отремонтированы еще 570 улиц, в том числе шоссе Энтузиастов и проспект Мира с Ярославским шоссе, а также пять парков и шесть общественных пространств. Кроме того, обещано продолжить работы в парке Горького, в «Сокольниках» и «Лужниках» (где строят искусственный водоем площадью 3,2 тыс. кв. м. с 770 форсунками для имитации тумана). Вдоль улицы Нижние Мневники в Мневниковской пойме планируется создать «комфортную зону у воды». Также будет обустроен Красногорский лесопарк (где проложат лыжную трассу) и начнется ремонт территории Гребного канала в Крылатском. Еще планируется обновить около 16 км набережных — в частности, на Фрунзенской, Новодевичьей, Лужнецкой, Ростовской и Пречистенской. По словам градоначальника, в общей сложности будут отремонтированы 3,5 тыс. объектов, в том числе около 2 тыс. городских дворов.

Программу по благоустройству города (сначала называлась «Моя улица») столичные власти реализуют с 2015 года.

Тогда было отремонтировано 47 улиц; в 2016-м — уже 61 улица, включая Тверскую, Новый Арбат и Садовое кольцо; в 2017 году — 82 улицы, в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо. На территориях перекладывали плитку, сужали полосы движения и высаживали деревья. В 2018 году ремонт не велся из-за чемпионата мира по футболу в РФ, в 2020 году — из-за пандемии COVID-19.

Рекордным с точки зрения благоустройства был 2024 год, когда господин Собянин заявлял о планах обустроить 785 улиц в формате «От дома до дома» (проводится в Москве с 2021 года; его суть — «ковровый» ремонт территорий от одного фасада здания до другого на противоположной стороне улицы). В бюджете Москвы на госпрограмму «Развитие городской среды» в 2024 году было заложено почти 245 млрд руб., в 2025 году — 152 млрд руб., в 2026 году — 263 млрд руб. В прошлом году в столичной мэрии говорили, что всего до 2028 года город планирует благоустроить 3,7 тыс. улиц «в старых границах Москвы».

