В Волгоградской области выясняют, почему три вагона локомотива сошли с рельсов

В Волгоградской области начата доследственная проверка по факту схода с рельсов трех грузовых вагонов с цементом. Инцидент произошел днем 27 ноября 2025 года у станции Орловка на Приволжской железной дороге.

Три вагона, входившие в состав маневрового локомотива, сошли с рельсов близ стрелочного перевода, но не опрокинулись. В Западном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что пострадавших нет. Устанавливается размер ущерба.

Вагоны были загружены цементом. Причины происшествия выясняются.

Нина Шевченко