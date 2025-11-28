Путин утвердил закон о понижении порога уплаты НДС для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения, после которого необходимо уплачивать НДС. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно закону, переход к новым правилам будет происходить постепенно: в 2026 году порог уменьшится до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн, а с 2028 года составит 10 млн рублей.

Для предпринимателей, которые впервые станут плательщиками НДС в 2026 году, вводится мораторий на штрафы за первоначальные нарушения. Принятый в рамках бюджетного пакета законопроект Госдума одобрила 20 ноября в третьем чтении.