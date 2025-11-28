Житель Ульяновска заплатил за земельный участок в 10 раз меньше его стоимости

В Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при покупке земельного участка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о землепользовании было установлено, что мэрия Ульяновска предоставила участок земли площадью 27 тыс. кв. метров в Заволжском районе Ульяновска (мкрн Новый город) компании «Олимп» (ООО, строительство, аренда и управление недвижимостью, принадлежит Валерию Тимощуку). Затем, в 2019 году, региональным минстроем по просьбе «Олимпа» функционал участка был изменен с «размещения объектов розничной торговли» на «спорт». А далее право аренды было передано отцу владельца «Олимпа» — Ивану Тимощуку. Затем на кадастровый учет было поставлено якобы 13 спортивных объектов. Однако, как показала проверка, «объекты» «представляли собой бетонные площадки, которые являлись улучшением земельного участка, а не самостоятельными объектами недвижимости» (11 из них потом были сняты с кадастрового учета). После этого, в августе 2023 года, Иван Тимощук выкупил всю эту землю по договору с региональным минимущества. Основанием продажи участка без проведения торгов послужило якобы наличие на нем объектов недвижимости, находящихся в собственности Ивана Тимощука. Участок был куплен за 571 тыс. руб., в то время как только его кадастровая стоимость составляет 5,44 млн руб. «То есть, — отмечают в прокуратуре, — участок был куплен в обход конкурсных процедур по цене в 10 раз ниже его кадастровой стоимости, что повлекло причинение Ульяновской области ущерба на сумму более 4 млн руб.». Затем полученный земельный участок был разделен не 32 новых земельных участка, большинство из которых имели площадь по 715 кв. метров и кадастровую стоимость 2,47 млн руб. Администрация Ульяновска дала разрешение на использование этих участков под ИЖС, а далее из 32 участков 28 участков были проданы третьим лицам под коттеджи. Даже исходя из кадастровой стоимости участков, Иван Тимощук, купив участки за 571 тыс. руб. должен был получить доход около 65 млн руб.

Будут ли прокуратурой предъявлены отдельные претензии чиновникам регионального минимущества, позволившим выкупить участок в обход конкурентных процедур, и мэрии, разрешившей на землях, предназначенных под спорт, возводить ИЖС, или законность действий чиновников будет рассматриваться в рамках уголовного дела, пока не известно.

Сергей Титов, Ульяновск