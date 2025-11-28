Путин выразил соболезнования королю Таиланда после наводнений в стране

Президент России Владимир Путин выразил королю Таиланда соболезнования после тяжелых последствиями наводнения в южных регионах страны, следует из публикации на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии»,— говорится в сообщении.

Сильные проливные дожди, обрушившиеся в последние дни на страны Юго-Восточной Азии, привели к масштабным наводнениям. Основной удар непогоды пришелся на южные районы Таиланда. По данным местных властей, число жертв там превысило 145 человек. В 12 южных провинциях пострадали более 3,6 млн жителей, а затоплению подверглись 1,2 млн домохозяйств. В городе Хат Яй уровень воды поднялся до 1,5-3 м, и его местное население полностью эвакуируют.