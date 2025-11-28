Путин подписал закон о льготах по НДПИ для «Газпрома», «Роснефти» и «Олкона»

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий систему вычетов по налогу на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» (MOEX: GAZP), «Олкона» и «Роснефти» (MOEX: ROSN).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Вычет для «Газпрома» будет предоставляться поэтапно с ноября 2026 года и может сохраниться до 2034 года. Кроме того, документ закрепляет право «Олкона» на получение вычета при добыче железной руды в Мурманской области в 2026–2030 годах, а для «Роснефти» увеличивает ежегодный вычет по НДПИ при разработке северного Приобского месторождения на дополнительные 10 млрд руб.

Закон также устанавливает коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа часть дополнительных доходов, связанных с индексацией цен в 2026–2028 годах.

«Олкон» (входит в «Северсталь») — самый северный производитель железорудного концентрата в России. Предприятие разрабатывает месторождения на Кольском полуострове в окрестностях Оленегорска и выпускает концентрат с содержанием железа свыше 68%.