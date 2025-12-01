В Черноземье 2 декабря ожидается пасмурная погода с осадками, от -1°C до +4°C

Во вторник, 2 декабря, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода с дождем и снегом. Температура будет варьироваться от -1°C до +4°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде температура утром составит +3°C, а днем и вечером поднимется до +4°C. Ожидается пасмурная погода и дождь. Ветер не превысит 2 м/с.

В Воронеже температура воздуха составит от 0°C до +1°C. Будет пасмурная погода, утром возможны осадки — дождь и снег. Ветер — около 1-2 м/с.

В Курске также будет пасмурно, но без осадков. Температура в течение дня составит +2°C — +3°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке температура утром -1°С, оставшуюся часть дня — 0°С. Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом днем. Ветер не превысит 2 м/с.

В Орле температура составит +1°С — +2°С, ветер до 2 м/с. Днем возможен дождь со снегом, в течение суток будет пасмурно.

В Тамбове столбик термометра опустится утром и вечером до -1°С, а днем поднимется до 0°С. Ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер не превысит 2 м/с, а к ночи снизится до 1 м/с.

Егор Якимов