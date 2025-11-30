В Черноземье 1 декабря ожидается облачная холодная погода, от -1°C до +4°C

В понедельник, 1 декабря, жителей Черноземья ожидает небольшое похолодание и облачность с возможными прояснениями и осадками в части регионов. Температура будет варьироваться от -1°C до +4°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде температура утром составит +2°C, а днем и вечером остановится на +4°C. Погода будет облачной, к концу дня возможны осадки. Восточный ветер поднимется до 4 м/с.

В Воронеже ожидается небольшое похолодание: температура составит от 0°C до +2°C, восточный ветер до 3 м/с. Утром ожидается ясная погода, затем — может быть облачно с прояснениями.

В Курске утром температура воздуха составит 0°C, но днем поднимется до +3°C. Весь день ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер до 4 м/с.

В Липецке температура утром составит 0°С, днем поднимется до +2°С, а к ночи опустится до -1°С. Утром будет солнечно, а затем облачно с прояснениями. Ветер до 3 м/с.

В Орле ожидается пасмурная погода, к ночи возможны осадки. Утром температура составит -1°С, днем поднимется до +2°С, а вечером опустится до +1°С. Ветер поднимется до 3 м/с.

В Тамбове также будет пасмурно, но с прояснением к ночи. Температура в течение дня — от +1°С до +2°С. Ветер не превысит 2 м/с.

Егор Якимов