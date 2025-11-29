В Черноземье 30 ноября будет облачно и холодно, от -1°C до +5°C

В воскресенье, 30 ноября, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода с возможными прояснениями. Температура будет варьироваться от -1°C до +5°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде в воскресенье температура утром и вечером составит +2°C, а днем поднимется до +5°C. Погода будет облачная, но с прояснениями, без осадков. Восточный ветер поднимется до 4 м/с.

В Воронеже температура воздуха составит от +1°C до +3°C. Утром ожидается пасмурная погода, но днем возможна облачность с прояснениями. Восточный ветер — до 3 м/с.

В Курске температура в течение дня продержится от +2°C до +3°C. Утром может быть пасмурно, а днем — облачно с прояснениями. Восточный ветер дойдет до 4 м/с.

В Липецке температура будет варьироваться от -1°С до +1°С. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер не превысит 2 м/с.

В Орле утром будет солнечно с температурой +1°С. До конца дня температура составит +1°С — +2°С, ожидается облачность. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в течение дня — от +1°С до +3°С. Ветер с порывами до 2 м/с.

