ПСБ провел практикум для предпринимателей Ярославской области из сферы HoReCa

27–28 ноября ПСБ в Ярославле провел встречу участников предпринимательского сообщества «Ставка на дело», посвященную актуальным вопросам и перспективам развития сектора гостеприимства «Практика. Сообщество. Бизнес в HoReCa».

Фото: Пресс-служба Банка ПСБ

Двухдневная практико-ориентированная программа собрала на своей площадке более 100 рестораторов, отельеров, представителей бизнеса из сферы локального туризма, а также поставщиков сопутствующих товаров и услуг.

Программа включала в себя лекции и практическую часть. Приглашенные столичные предприниматели и лидеры индустрии в своих выступлениях рассказали про актуальные тренды сервиса и клиентского опыта в гастрономии, про эффективные маркетинговые стратегии и бренд-инструменты в гостиничном бизнесе, поделились видением влияния экосистемы HoReCa на развитие территорий и своими подходами к созданию устойчивых бизнес-стратегий.

Кроме того, каждый участник при регистрации мог подать заявку для подробного анализа своего бизнеса, чтобы получить обратную связь от спикеров мероприятия. В рамках первого дня состоялся открытый разбор трех выбранных бизнес-кейсов ярославских предпринимателей. Эксперты дали им практические рекомендации по оптимизации структуры управления и дальнейшему развитию:

Илья Тютенков, основатель проектов Leveldva, Ugolёk и «Северяне» и Лана Баду, совладелец Fish & Fish Agency, стратегический маркетолог и специалист по бренд-коммуникациям, разобрали перспективы франшизы сетевого бара-ресторана с уникальной концепцией;

Андрей Михайлец, управляющий партнер УК «Независимый Гостиничный Альянс» и Марина Старчикова, управляющий партнер WFG Collection, эксперт в области развития региональных территорий и авторских отелей, обсудили возможности роста агротуристического загородного комплекса;

Владимир Перельман, основатель холдинга PerelmanPeople (Рыба моя, I Like Pizza, I Like Grill и др.), и Максим Ползиков, основатель ресторана «Рыбторг» и «Мультикультура», экс-управляющий партнер Ginza Project, проанализировали запрос на масштабирование от ресторанной группы.

Во второй день предприниматели разделились на тематические группы: «Отель», «Ресторан» и «Туристические продукты» и активно погрузились в работу в рамках стратегических сессий. Совместно со столичными экспертами команды провели анализ нескольких бизнесов из числа участников и на опыте реальных проектов изучили особенности и тенденции развития отраслевых рынков, узнали как ставить цели и выбирать инструменты решения задач и научились техникам генерации креативных идей. Каждый получил готовые шаблоны и методологии для применения в личном бизнесе.

В завершении деловой программы среди присутствующих был разыгран приз — индивидуальная часовая консультация со спикером для разбора персонального запроса. Но главная ценность прошедшего события — это уникальный опыт, который получили участники, эффективные подходы к управлению собственным делом и полезные инструменты для его развития.

Информация о ближайших офлайн и онлайн мероприятиях сообщества в телеграм-канале https://t.me/Stavkanadelo_bot.

Справка: «Ставка на дело» — сообщество для предпринимателей Ярославской области, сформированное банком ПСБ. Мы создаем практическую рабочую среду для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Практика В основе — прикладной подход: каждый формат проекта направлен на решение конкретных задач бизнеса. Сообщество «Ставка на дело» объединяет предпринимателей для профессионального обмена и партнерства, где взаимодействие помогает усиливать результаты каждого. Бизнес Все инициативы проекта ориентированы на укрепление предпринимательской экосистемы региона. Создается культура ответственного, системного и устойчивого бизнеса.

