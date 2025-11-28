В ставрополе установили охранную зону у двух старинных особняков

В Ставрополе установили объединенную охранную зону вокруг двух объектов культурного наследия регионального значения — особняка Брауна и дома Красной Армии на улице Ленина. Эти объекты относятся к архитектуре и истории XIX века, находятся под охраной властей Ставропольского края с целью сохранения их историко-градостроительной среды. Документы об утверждении границ зоны и режимах использования земель опубликованы на портале правовой информации.

Фото: wikimedia.org

Особняк Брауна расположен по адресу ул. Ленина, дом 217. Его построили в 1863 году по проекту архитектора Г.Ф. Прокопца. Здание было в собственности губернского секретаря А.И. Брауна и представляет архитектурную ценность для региона. В настоящее время в особняке находится столовая. Второй объект — дом Красной Армии на улице Ленина, 298, возведен во второй половине XIX века. Здание находится в аварийном состоянии. Оно имеет важное историческое значение, поскольку в 1918 году там формировались отряды Красной Армии в период гражданской войны.

Создание охранной зоны запрещает строительство новых капитальных объектов, кроме линейных коммуникаций. Разрешается только реставрация, воссоздание и восполнение утраченных архитектурных элементов старинных зданий. Такие меры направлены на сохранение и восстановление исторической самобытности, предотвращение действий, способных повредить уникальную градостроительную среду. Запрещается размещение взрыво- и пожароопасных объектов, а также сооружений, не соответствующих историческому облику.

Согласно постановлению, реконструкция и ремонт должны строго соблюдать типологические и масштабные характеристики исторических зданий. Например, высота и расположение новых конструкций не должны нарушать уличный фронт и должны соответствовать историческому облику ул. Ленина. Также ограничены материалы для отделки фасадов, исключая искусственные и яркие цвета, чтобы сохранить эстетическую целостность памятников.

Станислав Маслаков