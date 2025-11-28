Без косточек, но с мухой: 8,6 тонн клементинов из Марокко не пустили в Петербург

В морском порту Санкт-Петербурга пресекли попытку ввоза на территорию России зараженных клементинов из Марокко, сообщает Северо-Западное управление Россельхознадзора. Специалисты при досмотре фруктов обнаружили личинку насекомого, имеющую признаки опасного карантинного вредителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для точной идентификации образцы были направлены в лабораторию. Экспертиза подтвердила худшие опасения: в цитрусовых была выявлена средиземноморская плодовая муха, представляющая серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства.

Общий вес зараженной партии составил 8,6 тонны. На основании нормативных требований Евразийского экономического союза вся партия фруктов была запрещена к выпуску на внутренний рынок.

Андрей Маркелов