Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в 30% для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов. Документ устанавливает единую налоговую ставку НДФЛ в 30% для физлиц с таким статусом.

Теперь иноагенты не смогут воспользоваться налоговыми льготами, например, вычетами на инвестиции и освобождением от налогообложения доходов при дарении и наследовании. Ограничения на использование налоговых преференций вводятся и для иноагентов-юрлиц. Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль.

Кроме того, иноагенты-юрлица не смогут избежать налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества. Те же правила будут действовать для организаций, у которых доля участия иноагентов в уставном капитале составляет от 10%.