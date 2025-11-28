Три машины для уборки в стесненных условях пополнили парк коммунальной техники Петербурга

Парк коммунальной техники Петербурга пополнился новыми специализированными машинами для уборки в стестенных условиях, сообщает пресс-служба Смольного. В ГБУ «Центральное УРДИБ» уже поступили три компактных и экологичных агрегата «Venom». Как показали прошлогодние испытания, эта бесшумная техника, заряжающаяся от обычной розетки, эффективно заменяет ручной труд дворников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испытания снегоуборочной техники Venom в Петербурге

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина Испытания снегоуборочной техники Venom в Петербурге

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина

Новые машины оснащены интуитивным управлением и могут комплектоваться различным навесным оборудованием — от снегоотвалов до щеток. Благодаря малым габаритам они идеально подходят для работы на узких тротуарах исторического центра, где крупная техника не может проехать из-за дорожных знаков и остановочных павильонов.

Параллельно с этим город принял еще пять многофункциональных мультимобилей, уже хорошо зарекомендовавших себя в уборке улиц. Обновление автопарка проходит в рамках системной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. До конца 2025 года предприятия комблага получат 81 единицу новой техники.

Андрей Маркелов