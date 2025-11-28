Три машины для уборки в стесненных условях пополнили парк коммунальной техники Петербурга
Парк коммунальной техники Петербурга пополнился новыми специализированными машинами для уборки в стестенных условиях, сообщает пресс-служба Смольного. В ГБУ «Центральное УРДИБ» уже поступили три компактных и экологичных агрегата «Venom». Как показали прошлогодние испытания, эта бесшумная техника, заряжающаяся от обычной розетки, эффективно заменяет ручной труд дворников.
Испытания снегоуборочной техники Venom в Петербурге
Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина
Новые машины оснащены интуитивным управлением и могут комплектоваться различным навесным оборудованием — от снегоотвалов до щеток. Благодаря малым габаритам они идеально подходят для работы на узких тротуарах исторического центра, где крупная техника не может проехать из-за дорожных знаков и остановочных павильонов.
Параллельно с этим город принял еще пять многофункциональных мультимобилей, уже хорошо зарекомендовавших себя в уборке улиц. Обновление автопарка проходит в рамках системной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. До конца 2025 года предприятия комблага получат 81 единицу новой техники.