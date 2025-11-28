Композиторы, офицеры или животные

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить концерты современной классики, увидеть театральные постановки по произведениям Булгакова, посмеяться над шутками кавээнщиков или побывать на выставке экзотических домашних питомцев. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

28 ноября в 19:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol — концерт группы Voroth. Коллектив из Невинномысска, основанный в 2017 году, начинал творческий путь с трэш-метала. Со временем музыка группы претерпела изменения, обогатившись элементами психоделии, грува и мелодичного дез-метала.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

28 ноября в 20:00 во дворце детского творчества в Ставрополе —концерт «Мировые саундтреки The Best» в исполнении ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Современные классики Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади и Эндрю Ллойд Уэббер формируют музыкальный ландшафт кинематографа XX и XXI веков. Их саундтреки — это целые симфонические миры.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (12+)

29 ноября в 19:30 в ставропольской филармонии неоклассический концерт MetalliadA: Pirates ShoKolates. «Баллада Тысячи Свечей» — новая программа в двух актах. В первом — гимн проникновенным мелодиям, ставшим визитной карточкой Scorpions, Bon Jovi и Guns ’N Roses. Во втором акте — погружение в мир оркестровых шедевров из альбома «Metalliada. Симфонические Шедевры».

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

29 ноября в 20:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol — сольный концерт Леши Свика. Он — популярный исполнитель, чьи сольные работы и коллаборации регулярно номинируются на престижные музыкальные премии. Особенно успешным оказался фит с NILETTO и Олегом Майами «Не вспоминай».

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

28 ноября в 19:30 в ГДК им. Сергея Пускепалиса в Железноводске — драма «Мастер и Маргарита» театра «Старый Арбат». Зрителям предстоит новая встреча с романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом, проницательным Воландом и его свитой.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

29 ноября в 18:00 на сцене Русского театра им. Евгения Вахтангова во Владикавказе — комедия в двух действиях «Иван Васильевич». Талант Михаила Булгакова позволил ему создать пьесу про путешествие во времени, в котором гармонично сочетаются история, юмор и философия. Писатель перенес главных героев в далекую и страшную эпоху Ивана Грозного. Авторы спектакля переносят в нее зрителей.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

30 ноября в 19:00 в Концертном зале им. Ф. Шаляпина в Ессентуках — другой спектакль «Мастер и Маргарита». Этот роман Булгакова плохо поддается воплощению на сцене. Валерий Белякович, главный режиссер Театра «На Юго-Западе», не испугался этого вызова и взялся за постановку.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы семейной комедии «Письмо Деду Морозу». Для Петра Безуглова реальность – это четкие законы и порядок. Однажды его сын Ванечка, обнаружив старые письма Петра к Деду Морозу, отправляет их по назначению. На следующее утро мир Петра переворачивается.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна новинка — военная история «Есть только миг». В 1944-м несколько офицеров, после пребывания в госпитале и из-за ухудшения зрения и речи, направляются на замаскированный аэродром. Враг ошибочно принимает объект за действующий. Летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.

Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Другая премьера — комедия «По-братски». Антон и Светлана Лебедевы решили расстаться. Для того, чтобы уладить юридические формальности, Лебедевы отправляются в северный город Нежногорье, где когда-то состоялась их свадьба. На пути герои встречают эксцентричную семью Бубликовых. К ним присоединяются Антон и Света, не подозревающие о грядущих приключениях.

Стоимость билетов — от 480 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

28 ноября с 11:00 до 18:00 в картинной галерее Гречишкина — выставка «Экзотический мир дома». В последнее время все больше людей выбирают необычных питомцев для содержания в домашних условиях. Однако не всегда владельцы могут обеспечить таким «домочадцам» комфортные условия. Задача выставки — рассказать посетителям о необходимости ответственного отношения к экзотическим животным.

Стоимость билетов — от 250 руб. (12+)

29 ноября в 19:30 в арт-пространстве «Эпицентр» во Владикавказе — концерт команды КВН ЮРИКЕН «Первый». Команда Северо-Осетинского госуниверситета покорила Высшую Лигу и эфиры Первого Канала и впервые выступит с сольной программой.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

