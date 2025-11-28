В Волгограде сотрудница фирмы пойдет под суд за серьезные травмы девочки в ТЦ

В Волгограде суд рассмотрит в отношении руководителя по маркетингу коммерческой организации уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате нарушения требований безопасности при установке рекламной конструкции (п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, при разработке техзадания на изготовление и установку рекламной конструкции (брендволла), в том числе баннерные полотна массой до 150 кг, и оформление детской развлекательной зоны в атриуме торгового центра фигурантка не учла, что такая конструкция может упасть в случае механического воздействия со стороны посетителей. Документ не содержал дополнительные меры по обеспечению устойчивости и прочности указанного изделия.

На основе техзадания фигурантки подрядчик изготовил брендволл и установил его в атриуме торгового центра «Акварель» 8 августа прошлого года. На следующий день заказчик принял конструкцию без замечаний и допустил ее к эксплуатации в детской зоне.

Через несколько дней, 17 августа, брендволл массой порядка 150 кг упал, в связи с чем маленькая девочка, которая играла в детской зоне около конструкции, получила тяжкий вред здоровью. Врачи выявили у пострадавшей двусторонний ушиб легких и компрессионные переломы четырех грудных позвонков.

Уголовное дело в отношении руководителя по маркетингу коммерческой организации в ближайшее время поступит в суд на рассмотрение. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

