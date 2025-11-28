Руководителей севастопольского морга приговорили к длительным срокам за взятки

Бывшего руководителя и заведующего отделением Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы отправили на девять и восемь с половиной лет в колонию строгого режима за получение 4,3 млн руб. в виде взяток. Об этом сообщили «Ъ» в прокуратуре города.

По информации надзорного ведомства, экс-начальник ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы» и заведующий отделением этой же организации давали негласное разрешение санитарам морга получать деньги от родственников умерших за дополнительные платные услуги по бальзамированию и макияжу тел. Таким образом, с января 2023 года по июль 2024-го обвиняемые получили свыше 4,3 млн руб.

Медработников задержали весной 2025 года в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санитары стали фигурантами дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Ленинский районный суд Севастополя назначил экс-начальнику бюро судебно-медицинской экспертизы наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа 10 млн 765 тыс. руб. Заведующего отделом врача-судмедэксперта приговорили к восьми годам шести месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 10 млн 780 тыс. руб. Также их лишили права заниматься определенной деятельностью в системе госслужбы, государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет. Каждого санитара оштрафовали на 3,5 млн руб.

Также арестовали имущество подсудимых: пять земельных участков, долю в квартире, два автомобиля, прицеп, около 6,5 млн руб., свыше $21,2 тыс. и несколько купюр других иностранных государств.

Александр Дремлюгин, Симферополь