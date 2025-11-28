Газета «Парма новости» стала частью медиагруппы «Магма»

Кудымкарская газета «Парма новости» вошла в состав медиахолдинга «Магма», пишет газета «Звезда». Медиагруппа объединяет несколько краевых медиаресурсов, в том числе газету «Звезда» и портал «В курсе.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница газеты в соцсети Фото: страница газеты в соцсети

«”Парма Новости” накопила довольно большую аудиторию не только среди читателей бумажной версии, но и в интернете: только в ВК их паблик насчитывает больше 50 тысяч подписчиков. Вместе с аудиторией ”Пармы” в ”Магму” вливается и коллектив издания», — подчеркнул гендиректор медиагруппы Андрей Творогов. 5 января 2026 года кудымкарской газете исполнится 30 лет.