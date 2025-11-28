Серым схемам доставляют контроль

«Общественная потребительская инициатива» оценила ежегодный объем серого импорта в Россию через карго-схемы в $10-15 млрд. Речь прежде всего о поставках из Китая: перевозчики собирают фуру от разных продавцов по единому тарифу за килограмм или кубометр и оформляют общей декларацией на границе. Схема всегда была рискованной — курс не фиксируется, так что финальная стоимость непредсказуема. Груз могут конфисковать или просто повредить, или потерять, без возмещения убытков. С подробностями — Илья Сизов.

Кроме того, контроль за серыми поставками усиливается, причем не только со стороны России, объясняет руководитель сервиса банка «Точка» по закупке товаров из-за рубежа Александр Лебедев: «Это была не логистика, а услуга на доверии, где риски предприниматель фактически принимал на себя. И если раньше эти риски воспринимались как издержки, с которыми приходится мириться, то сегодня они усиливаются. Китай ужесточает экспортные требования. Теперь при отправке товаров нужно раскрывать реального производителя, объем экспорта и предоставлять официальный счет-фактуру. В противном случае налоговая нагрузка ложится на посредника, а значит, и на предпринимателя. Это делает прежние обходные схемы более дорогими и сложными. Фактически карго лишается самого главного аргумента — дешевизны. По нашим оценкам, стоимость таких поставок вырастет минимум на 20% или 30% только за счет новых налоговых требований и инфраструктурных затрат».

Почему вообще предприниматели выбирают карго? Во-первых, такой способ поставки кажется более дешевым. Товар растаможивают под другими кодами, например, одежду оформляют как домашний текстиль, чтобы меньше платить. Пошлина на хлопковое белье составляет почти €2 за килограмм, а на хлопковое волокно пошлин нет. Во-вторых, бизнес боится административных барьеров и трудностей с легальным оформлением. Александр Лебедев из банка «Точка» считает оба этих довода не вполне справедливыми:

«Белая доставка кажется более сложной — много шагов, документов и процедур. И, как считают некоторые предприниматели, она экономически невыгодна. Хотя на практике правильная работа с экономикой сделает официальную поставку не просто сопоставимой по цене, а в ряде случаев даже более выгодной. Сегодня на рынке есть сервисы, которые берут всю закупку на себя, находят поставщика, общаются с фабрикой, собирают документы, организовывают доставку, сопровождают сделку от первой переписки до поставки на склад. Например, в банке "Точка" я как раз занимаюсь развитием такого сервиса.

Мы помогаем предпринимателям пройти все этапы поставки — от поиска поставщика до доставки на его склад, сопровождаем сделку полностью под ключ, и предпринимателю не нужно вникать в детали импорта».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что на фоне ужесточения контроля и в Китае, и в России прозрачность и предсказуемость поставок становятся важным конкурентным преимуществом. А белая доставка обеспечивает устойчивость бизнеса, позволяя ему сохранять маржу и конечную цену для покупателя, даже если правила игры на рынке меняются.

Илья Сизов