Чистая прибыль «Газпром нефти» за девять месяцев снизилась на треть

Чистая прибыль «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» в третьем квартале 2025 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 69,1 млрд руб., согласно отчету компании. Этот результат превзошел ожидания рынка, которые прогнозировали прибыль в 62 млрд руб.

За девять месяцев 2025 года чистая прибыль компании составила 234 млрд руб., что на 37,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Выручка за тот же период снизилась на 11%, до 2,703 трлн руб., а в третьем квартале — на 8,9%, до 928,437 млрд руб., что немного превысило прогнозы в 917 млрд руб.

Скорректированная EBITDA за девять месяцев составила 789 млрд руб. Компания отметила, что показатель долговой нагрузки, выраженный в соотношении чистого долга к EBITDA, составляет 0,93, что, по их мнению, обеспечивает финансовую гибкость.