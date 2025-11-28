Худрука уводят с подмостков

Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры об обязании министерства культуры региона уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Суд согласился с версией истца, что господин Мильграм заключил в условиях конфликта интересов контракты на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным, который является супругом дочери художественного руководителя. Представители театра, Бориса Мильграма и минкульта требования не признали, указывая, что благодаря работе господина Пронькина театр заработал больше 20 млн руб. Они намерены обжаловать решение суда в апелляции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мильграм

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Мильграм

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В иске к министерству культуры и Борису Мильграму прокуратура края выдвинула несколько требований. Надзорный орган просил суд признать факт бездействия министерства культуры региона, а также возложить на него обязанность расторгнуть договор с господином Мильграмом в связи с утратой доверия. По мнению истца, художественный руководитель Театра-Театра допустил конфликт интересов и не принял достаточных мер для его урегулирования. В частности, в 2022 году он заключил 12 контрактов на постановку спектаклей с Александром Пронькиным, который является мужем его дочери. Таким образом, господин Пронькин является по отношению к Борису Мильграму «иным близким лицом». За выполнение контрактов режиссер получил свыше 2 млн руб. При этом художественный руководитель вовремя не уведомил минкульт о возможном конфликте интересов. Этот факт, как считает истец, был установлен в ходе прокурорской проверки. В итоге министерство ограничилось лишь приказом о вынесении замечания Борису Мильграму. Этот документ надзорный орган также просил признать недействительным.

Борис Мильграм впервые возглавил Пермский академический Театр-Театр (ранее Пермский академический театр драмы) в 2004 году. В 2008–2011 годах он занимал должность министра культуры и массовых коммуникаций Пермского края. В 2012 году господин Мильграм вернулся в Театр-Театр, заняв в нем должность художественного руководителя.

Помимо Бориса Мильграма в качестве ответчика по делу было привлечено министерство культуры региона, а в качестве третьего лица — Театр-Театр. Никто из них исковые требования не признал. Их представители указывали, что никакого ущерба от контрактов театру нанесено не было. В частности, учреждение заплатило режиссеру сумму ниже рыночной, а постановки спектаклей помогли культурному учреждению заработать свыше 20 млн руб. Кроме того, ответчики полагают, что законодательством не установлено, какой достаточный набор действий господин Мильграм должен был предпринять для предотвращения и ликвидации конфликта интересов. По их мнению, худрук предпринял для этого исчерпывающие меры, а решение о заключении контракта принималось коллегиально, в том числе и с участием исполнительного директора Театра-Театра Егора Мухина.

Ответчики и минкульт настаивали также, что прокуратура пропустила срок исковой давности по делу. «Претензии прокуратуры могу быть предъявлены большинству театральных режиссеров,— заявила в прениях представитель третьего лица.— Театральная сфера достаточно закрыта, поэтому все ее участники находятся в той или иной степени близости».

Юристы министерства культуры пояснили, что у них нет никаких претензий к качеству выполненной Александром Пронькиным работы. Часть спектаклей, по их данным, ставится до сих пор и помогает приносить театру доход. «При вынесении решения прошу суд учесть, какой вклад Борис Мильграм внес и вносит в культурную жизнь региона»,— указала в прениях представитель театра.

В итоге требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Если решение вступит в законную силу, то господин Мильграм после исполнения судебного акта должен быть внесен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Дмитрий Астахов