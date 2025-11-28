Минюст признал иноагентом экс-замглавы администрации президента Савостьянова

Минюст внес в перечень иностранных агентов журналистку Айгуль Гимранову-Лион, политика Анзора Масхадова, бывшего замглавы администрации президента РФ Евгения Савостьянова и поэтессу Василину Орлову. Также иноагентом признали новостной портал DOXA (признан нежелательным в РФ).

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 28 ноября в реестре числятся 1121 физических и юридических лиц, в том числе исключенных.

Евгений Савостьянов (иноагент) до 90-х годов работал научным сотрудником Института проблем комплексного освоения недр АН СССР. В 1991 году стал гендиректором департамента мэра Москвы, а с сентября того же года — начальником управления КГБ СССР по Москве и Московской области. В 1995–1996 годах был председателем Российской партии социальной демократии. С 1996 по 1998 год — заместитель главы администрации президента РФ—начальник главного управления кадров. В феврале 2000 года зарегистрировался кандидатом в президенты России, был замешан в скандале с подделкой подписей в свою пользу. В марте снял кандидатуру в пользу Григория Явлинского.

Полина Мотызлевская