Фидан: рамочная основа для соглашения по Украине была сформирована в Женеве

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что женевские переговоры позволили сформировать рамочную основу для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает TRT Haber. В Анкаре считают, что переговоры открыли новые перспективы, и готовы продолжать содействовать сторонам в достижении мира.

Фото: Murad Sezer / Reuters Глава МИД Турции Хакан Фидан

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Турция готова вновь провести Стамбульские переговоры по этому вопросу,— сказал господин Фидан по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем. — Мы поддерживаем прямые переговоры между сторонами. Мы не должны уклоняться от стола переговоров по этому вопросу».

Турецкий министр также заявил, что переговоры в Женеве открывают новые перспективы. По его словам, они позволили сформировать рамочную основу для дальнейших обсуждений.

Глава МИД ФРГ, в свою очередь, сообщил, что на переговорах в Женеве было решено развести переговорный процесс на два трека. По его словам, «сейчас ведутся переговоры, сначала на двусторонней основе, между США и Украиной». На следующей неделе ожидаются переговоры с Россией.

В Кремле ранее подтвердили получение выработанного по итогам женевских консультаций списка основных параметров соглашения. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, параметры будут обсуждаться на следующей неделе в Москве. В Кремле говорили, что на следующей неделе ожидают с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 октября сообщил, что на этой неделе украинская команда вместе с американскими представителями «продолжит приближать пункты», которые есть по результатам Женевы, «к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности». Он также анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе. В них, по словам президента, примет участие не только делегация, но и он сам.

Анастасия Домбицкая