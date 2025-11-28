Минздрав компенсирует жителю Саратовской области 75 тыс. за невыданный препарат

Прокуратура Александрово-Гайского района Саратовской области в суде защитила права 30-летнего местного жителя на получение лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что мужчина состоит на диспансерном учете в ГУЗ СО «Александрово-Гайская РБ им. В.П. Дурнова», поэтому должен получать лекарства бесплатно. Врачи по жизненным показаниям рекомендовали ему Нетакимаб. При этом органы системы здравоохранения не обеспечили заявителя этим препаратом. Жителю Александрово-Гайского района приходилось покупать лекарство на свои деньги — он потратил 75 тыс. руб.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с регионального минздрава в пользу 30-летнего пациента 75 тыс. руб. и компенсацию морального вреда. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов