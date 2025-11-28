Возобновились прямые рейсы из Самары на острова Фукуок и Пхукет

В ноябре в расписании аэропорта Курумоч вновь появились рейсы на острова Фукуок (Вьетнам) и Пхукет (Таиланд), сообщили в пресс-службе Курумоча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Рейсы выполняются с периодичностью один раз в 12 дней на самолетах Boeing 767 вместимостью до 336 пассажиров авиакомпании Azur Air.

«В сезонном расписании возможны изменения. Уточнить дни полетов по направлениям можно на сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание", стоимость билетов и условия перевозки — на сайтах авиакомпаний»,— говорится в сообщении.

Сабрина Самедова