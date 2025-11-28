Домашних животных балуют уходом

Россияне резко увеличили траты на косметику для домашних питомцев. Спрос на такие средства этой осенью почти удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает исследование маркетплейса Ozon. Опрошенные “Ъ FM” игроки рынка связывают эту тенденцию с тем, что владельцы животных начинают заблаговременно готовиться к наступлению холодов и активно приобретают как уходовые, так и защитные средства для своих любимцев.

Впрочем, львиная доля продаж приходится именно на продукцию для собак, рассказал президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев: «Рынок достаточно небольшой, он составляет примерно 10-11 млрд руб. в годовом исчислении. Мы сюда относим всякие мази, спреи, в том числе сухие шампуни, пудры и так далее. Темпы роста сейчас замедлились. Часть импорта ушла, осталось буквально небольшое его количество. Появились поставки из Бразилии. Из Европы они продолжаются, но речь буквально о нескольких торговых марках. При этом на рынок пришло много китайских брендов, их доля пока очень небольшая. Сейчас подавляющее большинство средств по уходу производится все-таки в России. Кроме того, прослеживается рост спроса на натуральные, гипоаллергенные составы, массажные масла, успокаивающие средства для ухода за питомцами, которые испытывают, например, стресс. На мой взгляд, связано это только с увеличением культуры ухода за домашними животными и улучшением доступности такой косметики благодаря развитию такого канала, как маркетплейсы».

Индустрия заботы о питомцах не стоит на месте: с каждым годом появляются новые технологии, подходы и аксессуары, делающие жизнь животных и их хозяев еще комфортнее. Так, в последние годы в стране появились специальные фитнес-клубы для собак с беговыми дорожками и бассейнами. Кроме того, есть особые курсы йоги с питомцами. Впрочем, наибольшей популярностью традиционно пользуются классические груминг-салоны. По словам участников рынка, средний чек в таком заведении составляет около 2,5 тыс. руб. Теперь клиенты стремятся заботиться не только о красоте животных, но выбирают уход, который решает конкретные проблемы, заметил вице-президент Национальной ассоциации развития груминг-индустрии Владимир Пристайчук: «Мы наконец-то смогли уйти от тех стереотипов, которые существовали ранее, что клиент купит, например, косметику и не будет ходить к грумеру. Вообще доля ее продаж в салонах огромными темпами не растет. У нас как она составляла примерно 5% от выручки, такой и осталась. Как рассказывают коллеги, клиенты нередко получают консультацию от своего мастера и потом идут покупать именно эту косметику на других площадках, где она дешевле.

В целом мы вообще перестали бояться того, что потеряем клиентов. Ситуация на рынке у нас ровно такая же, как примерно во всей стране, но мы как руководители салонов и сетей начали активно развивать свой персонал, обучать дополнительно наших администраторов и мастеров продажам на местах. Поэтому небольшой прирост по продажам косметики и других средств есть. Мы стали вводить больше дополнительных услуг для клиентов. Тоже не секрет, что прибыли наши падают, не катастрофически, но все же, поэтому нам нужно увеличивать чек. Появилось, например, с недавнего времени такое понятие, как дерматологические комплексные стрижки для животных в салоне. Появилась соответствующая косметика у российского производителя, которая позволяет решать грумерам базовые вещи без посещения ветеринарного врача».

Как отмечают опрошенные “Ъ FM” представители груминг-сообщества, бьюти-рынок для животных глобально делится на те же категории, что и для людей — масс-маркет и люкс. Например, итальянский бренд косметики для собак и кошек Iv San Bernard разделил косметические линии, исходя из типа шерсти и структуры шерстного покрова, а не его длины. А в Dolce & Gabbana выпустили линейку парфюмов для собак. У популярных ритейлеров 100 мл таких духов обойдутся примерно в 11 тыс. руб. Однако итальянский дом моды не первый, кто представил аромат для питомцев. Так, в 2007-м лондонский универмаг Harrods выпустил парфюм для собак Sexy Beast.

