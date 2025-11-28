В Саратове главу НКО по содержанию животных наказали за мошенничество с грантом

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 47-летнего гендиректора организации, оказывающей услуги по содержанию животных, по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в декабре 2022 года возглавляемая фигурантом автономная некоммерческая организация стала получателем гранта в 1,5 млн руб. на развитие приюта для животных. Деньги выделили из бюджета Саратовской области.

В рамках соглашения с региональным управлением ветеринарии организации в 2023 году предстояло возвести дополнительные вольеры и создать ветеринарный пункт. При этом фигурант не собирался выполнять условия подписанного документа.

С апреля 2023 по январь 2024 года гендиректор предоставлял в управление ветеринарии подложные финансовые документы, якобы подтверждающие выполнение работ и освоение средств. Указанными действиями он причинил областному бюджету ущерб в особо крупном размере. По решению суда фигурант получил два года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов