РСТ: российские туристы на Шри-Ланке остаются в отелях

Ситуация на Шри-Ланке после циклона «Дитвах» находится под контролем властей, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group. Циклон вызвал сильные наводнения и оползни, в результате которых погибли не менее 56 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Для проведения спасательных операций привлечены свыше 20,5 тыс. военнослужащих.

По словам Андрея Подколзина, руководителя пресс-службы ITM group, российские туристы остаются в отелях, и с ними все в порядке. Он подчеркнул, что экскурсионные программы временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий, включая сильные дожди и порывы ветра. «В отелях все нормально. Пока это все, что можем сказать»,— добавил господин Подколзин.

Ситуация продолжает меняться: в некоторых городах отмечены частичные затопления, некоторые дороги перекрыты, национальные парки временно закрыты, а движение большинства поездов приостановлено. Несмотря на это, существенного влияния на отдых российских туристов непогода не оказала, хотя маршруты отдельных экскурсий были скорректированы.

Также РСТ со ссылкой на туроператора Anex сообщила, что туристы компании накануне благополучно улетели с курорта, в настоящее время новых рейсов на день не запланировано.