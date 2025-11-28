В Чувашии запретили продажу бензина и дизтоплива детям

Госсовет Чувашии принял законопроект о запрете на продажу бензина и дизельного топлива несовершеннолетним, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Ограничение не распространяется на 16-летних подростков, которые получили водительское удостоверение.

Для соблюдения запрета в субъекте вводится механизм идентификации покупателей. Как сообщила пресс-служба ведомства, такая мера позволит снизить вероятность продажи топлива детям. Также в республике вводится административная ответственность для продавцов и организаций, игнорирующих запрет. Для физлиц предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц — 10 тыс. руб. Штраф для юридических лиц составит 50 тыс. руб.

Запрет принят из-за роста случаев аварий с участием детей до 16 лет при управлении мотоциклами, в том числе питбайками. По данным прокуратуры Чувашии, в 2023 году зафиксированы 15 случаев ДТП, в 2024 — 17 случаев, а за 10 месяцев текущего года установлены 18 инцидентов.

Подобные запреты уже действуют в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях. В Приморском крае закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.