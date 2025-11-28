Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сообщения, что она обвиняла Польшу и страны Балтии в начале конфликта между Россией и Украиной. В интервью телеканалу Phoenix она заявила, что ее слова были искажены.

Госпожа Меркель отметила, что это обсуждение хронологии событий, изложенных в ее книге «Свобода», и назвала данные публикации фейковыми новостями.

Мемуары Ангелы Меркель «Свобода» вышли в ноябре 2024 года. В октябре 2025 года в интервью венгерскому изданию Partizan она напомнила, что Польша, Литва, Латвия и Эстония в 2021 году выступили против ее предложения о новом формате диалога между ЕС и президентом России Владимиром Путиным. По мнению госпожи Меркель, это частично повлияло на развитие событий в Украине.

Некоторые европейские политики интерпретировали слова Меркель как утверждение, что отказ от диалога стал одной из причин эскалации. Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал это «крайне неприятным моментом», а бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий охарактеризовал Меркель как «одного из самых вредоносных немецких политиков для Европы за последнее столетие».