Альфа-банк развивает сотрудничество с ключевым вузом Азии — Пекинским университетом. В рамках запущенной совместно с вузом образовательной программы прошла открытая лекция, посвященная трендам и вызовам в области HR-технологий. Ее прочел в Пекине HR-директор Альфа-банка Марат Исмагулов. Он поделился с будущими экономистами опытом трансформации HR-функции в одной из крупнейших финтех-компаний России. Альфа-банк отмечает, что тема цифровизации человеческих ресурсов одна из самых актуальных в современном бизнес-образовании.

Из-за новой массовой схемы автомошенничества полис каско может подорожать в пределах 5%, прогнозируют аналитики рынка. По данным «Т-Страхования», злоумышленники покупают машины, делают косметический ремонт и оформляют каско с завышенной стоимостью — в 1,5-2,5 раза больше реальной. Затем они организуют ДТП и требуют полный страховой платеж. По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от всего мошенничества на рынке в текущем году достиг 3,5 млрд руб.

Tesla регулярно разбирала электромобили китайских конкурентов, чтобы перенять опыт и лучшие инженерные практики, рассказал бывший президент компании Джон Макнилл. Такой же подход используют и некоторые другие автопроизводители, включая BYD. Tesla начала использовать одни и те же внутренние компоненты для сборки различных моделей — у Tesla Model Y и Model 3 совпадают около 75% деталей.