Инфляция в промышленности Нижегородской области замедлилась до 5,8%

Индекс цен производителей в промышленности Нижегородской области в октябре 2025 года составил 105,8% к декабрю 2024 года, следует из материалов Нижегородстата. К сентябрю показатель замедлился на 1,3%.

Быстрее остальных отраслей цены росли в производстве кокса и нефтепродуктов — на 28,8%. Производители прочих транспортных средств увеличили цены на 15%, текстильных изделий — на 4,1%, электроэнергии — на 16,9%, готовых металлических изделий — на 10,7%. Индекс цен в металлургии составил 115,7%.

Цены производителей пищевых продуктов сократились на 8%, химических веществ — на 6%. Цены в ключевой для региона обрабатывающей промышленности увеличились на 5,2%.

Владимир Зубарев