Кейсы победителей

В Екатеринбурге в пятый раз вручили премию «Коммерсантъ года». Победителями в номинациях стали семь предпринимателей, которые получили наибольший прирост в выручке по итогам 2024 года. Награды получили представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали в 2023 году значительный рост выручки. Подробнее о каждом лауреате и его деле — в подборке «Ъ-Урал».



Номинации в 2025 году соответствовали основным сферам деятельности, актуальным для уральских бизнесменов. В номинации «Молодой Коммерсантъ» победителя выбрали при участии Свердловского отделения Клуба молодых промышленников. В этом году в премии была учреждена новая номинация — «Инвестиционный прорыв», в которой оценивались наиболее удачные практики привлечения инвестиций в регионе. Основными критериями стали рост общего объема инвестиций, создание рабочих мест, инновационность и технологичность проектов, а также их значимость для Свердловской области.

Пищевое производство и сельское хозяйство

Победитель — «Уральская пчелка» (ГКФХ Каркачева Татьяна Александровна).

Экокомплекс, совмещающий отдых на природе и разведение пчел, был открыт в 2021 году, но ульи появились там еще раньше. «Когда жили в Краснотурьинске, держали четыре-пять ульев. Восемь лет назад переехали в Екатеринбург, и возник вопрос: куда поставить наши ульи. Я начала искать участок и нашла в селе Кадниково в Свердловской области: рядом речка, скалы, поля — идеальное место для пчел. Подала документы для участия в аукционе, выкупила землю у администрации и перевезла туда ульи»,— рассказала Татьяна Каркачева. Компания началась с пяти ульев, сейчас их уже 75, они расположены на участке в один гектар.

Для развития бизнеса Татьяна Каркачева участвовала в акселераторе проектов. Основные направления отдыха в экокомплексе — купольные домики с ульями, велопрогулки, гастротуры, экскурсии, мероприятия. Помимо этого, компания продает продукцию пчеловодства. В 2023 году бизнес получил грант от Минсельхоза на приобретение квадроциклов и снегоходов, что позволило открыть дополнительное зимнее направление.

«У нас стабильный поток туристов, поэтому перестали делать рекламу у блогеров, и новых гостей обеспечивает только сарафанное радио. Гости едут не только из Екатеринбурга, еще из Первоуральска, Полевского, Челябинска, Тюмени, Каменска-Уральского и Тагила»,— рассказала госпожа Каркачева.

В шорт-лист номинации также вошли: ИП Соболева Екатерина Олеговна, ООО «ХЛАДОКОМБИНАТ №3», ИП Михайловский Михаил Александрович, ИП Цимфер Рустам Феридович.

Обрабатывающее производство

Победитель — ООО «ВГП-СпецТех».

Компания была основана в 2011 году как инжиниринговое бюро, ориентированное на решение узких производственных задач. Первым продуктом была разработка и изготовление установки гидропневмоабразивной очистки для турбинных лопаток. «В те годы мы занимались разработкой нестандартного оборудования под новые техпроцессы в тех случаях, когда стандартные решения не работали. Уже тогда мы поняли: в промышленности настоящая ценность не в продаже "коробок", а в глубоком понимании технологического цикла на производстве у заказчика»,— рассказал генеральный директор «ВГП-СпецТех» Владимир Пантюков.

Сегодня компания не только модернизирует оборудование, но и создает решения «с нуля». «ВГП-СпецТех» запустило линейку собственного нестандартного оборудования, используемого в разных отраслях: от установок гидропневмоабразивной очистки до центробежных концентраторов. Услугами компании пользуются «Уральские локомотивы», «Уралвагонзавод», «ВСМПО-Ависма». Система стеклоочистки для электропоездов компании сейчас остается единственным доступным решением на рынке после ухода иностранных производителей и используется поездами РЖД «Ласточка» и «Финист».

«Ключевой фактор — фокус на решении реальных проблем, а не на перепродаже готовых продуктов. Мы слушаем клиента, погружаемся в его технологический процесс и проектируем решение именно под него. Во-вторых, это кросс-функциональная команда, состоящая из конструкторов, инженеров и разработчиков ПО и все они говорят на одном языке производства»,— сказал Владимир Пантюков.

В перспективе компания планирует масштабировать уже проверенные решения, в частности, расширять модельные ряды и ассортимент запасных частей для них. Помимо этого, в планах тиражирование отработанной схемы комплексной модернизации станочного оборудования, чтобы использовать отработанный подход в разных отраслях. Наконец, третьим приоритетом в компании назвали экспорт компетенций — зарубежные партнеры «ВГП-СпецТех» заинтересованы в опыте создания и локализации промышленного оборудования в условиях технологических ограничений, который наработала компания.

В шорт-лист номинации также вошли: ООО «ГАЙД СИСТЕМС», ООО «Фарфор Сысерти», ООО ПК «УМНАЯ СРЕДА», ООО «УЗТЕРМО».

Строительство и проектирование

Победитель — компания «Практика» (ООО «Дюна-Строй»).

Компания «Практика» работает с 2007 года, она совмещает функции застройщика, генерального подрядчика (ООО «Дюна-Строй») и управляющей компании. За это время «Практика» ввела более 1 млн кв. м недвижимости, а ключи от квартир получили более 7 тыс. семей. Портфель строительства в 2025 году составляет 411 тыс. кв. м, что является значительным ростом: суммарно за предыдущие три года этот показатель был равен 296 тыс. кв. м.

В 2024 году по отношению к 2023 году количество генподрядных объектов выросло на 25%, девелоперских – на 34%, а команда – на 70%. В 2025 году рост показателей продолжился. По данным Единого ресурса застройщиков, на ноябрь 2025 года «Практика» входит в топ-3 застройщиков Свердловской области по вводу жилья – передано свыше 1,7 тыс. квартир. География присутствия расширилась до шести регионов России, в том числе за счет проектов комплексного развития территории (КРТ).

Потенциал строительства по КРТ в портфеле «Практики» превышает 800 тыс. кв. м, из них в Екатеринбурге – больше 400 тыс. кв. м.

«Участие в премии – это возможность подвести итоги и убедиться, что компания движется в верном направлении. Мы благодарны за высокую оценку», – отметил генеральный директор компании «Практика» Александр Невмержицкий.

В планах у компании – дальнейшее развитие. К 2030 географию присутствия планируют расширить еще как минимум на четыре региона, а темпы строительства планируют нарастить до 2 млн кв. м в год.

В шорт-лист номинации также вошли: ООО «ИнПАД», ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ».

Торговля

Победитель — ООО «Тактика» (бренд детской одежды Jelly Whale).

Основатель компании Константин Дербенев начинал заниматься бизнесом еще в 2008 году, однако успешный проект создать с первого раза не получилось. Компания ООО «Тактика» была основана в 2020 году. «Ввиду ухода из России разных брендов появилось желание сделать что-то стоящее. Однажды я общался со своими друзьями, и они мне сказали, что не могут найти красивую, качественную и доступную по цене одежду для своих детей ни в магазинах, ни на маркетплейсах. И тогда появилась идея создать бренд детской одежды Jelly Whale»,— рассказал господин Дербенев.

В 2023 году компания стала выходить на площадки маркетплейсов, в этом пригодился опыт продаж, который был у основателя.

По словам господина Дербенева, ключевым фактором успеха его бренда являются люди, которые получают удовольствие от того, что делают.

«Самое главное — это команда! Я считаю, мне удалось найти тех исполнителей, подрядчиков, помощников, которые в своей узкой сфере являются специалистами. Безусловно, у нас был ряд ошибок и не всегда все получалось сразу, но эта вера и любовь к тому, что делаешь, позволяет преодолевать любые трудности»,— сказал Константин Дербенев.

В шорт-лист номинации также вошли: ИП Заостровских Марина Анатольевна, ООО «ТопМеханикс», ООО «НПО МАШГИДРОПРОМ», ИП Голубев Александр Евгеньевич.

Услуги

Победитель номинации — ИП Ванюхина Ирина Алексеевна (школа «РобоАрт» в Заречном).

Школа программирования «РобоАрт» работает в Заречном с 2018 года. В школе дети от пяти до 16 лет обучаются программированию, робототехнике, 3D-моделированию и 3D-печати, моделированию 3D-ручкой. Помимо этого, педагоги школы занимаются подготовкой к школе, репетиторством и подготовкой к ОГЭ, ведут арт-студию. IT-направления работают по франшизе компании «ЮниорКод», а остальные — собственное дополнение.

«Постоянно общаясь с детьми, видя и понимая, что им необходимо для развития, решилась открыть свое дело. Ради этого даже второе образование получила – управленческое. Выбирать направление для бизнеса не сложно, когда видишь, что нравится собственным детям. Именно интересы сына и дочери подтолкнули меня к исследованиям рынка. Оказалось, что направления востребованы»,— рассказала Ирина Ванюхина.

Школа дважды получала гранты: от «Росатома» в 2021 году и от Министерства инвестиций и развития в 2023 году. Франшиза предполагает сначала более игровое изучение программирования, в том числе в программе Scratch, после чего более серьезное освоение языков Lua, HTML, CSS, JavaScript, Python, App inventor, разработку сайтов. Решения учеников выкладывают на общий для компании сервис, где с ними могут ознакомиться потенциальные работодатели, что помогает сразу получить профессию.

В шорт-лист номинации также вошли: ООО «УК М1», ООО «СОМАТО», ИП Рузанов Алексей Андреевич, ООО «САНГРЕАЛ ГРУПП».

Молодой Коммерсантъ

Победитель номинации — ГК «Форест Пром Групп».

Собственник компании Василий Кощий получил лесоперерабатывающее производство в наследство и в последствии усилил работу предприятия. «Я считаю достижением, что в это сложное для страны время он остался в сложном и значимом бизнесе, не продал его, а вцепился в это», — сказала заместитель директора компании Елена Разумовская.

Толчком к росту компании стало выполнение гособоронзаказа: в 2022 году компания занялась поставками ящичной тары на нужды Министерства обороны РФ. Во-первых, как отмечают в компании, подобные поставки требуют особой точности, поскольку нарушения технологии могут привести к серьезной угрозе безопасности ее использования. Во-вторых, подобный заказ всегда реализуется в большом объеме.

Компания планирует диверсифицировать бизнеса и развить производства изделий с высокой добавленной стоимостью: мебель и межкомнатные двери. У компании есть шоурумы с изделиями в Москве. Помимо этого, ГК «Форест Пром Групп» развивает экспортное направление, в том числе в сфере поставок топливных брикетов. Еще одна актуальная для компании отрасль — каркасное домостроение.

«Компания — это всегда не один человек, а команда. Я бы сказала, что у Василия Павловича есть талант объединять вокруг себя таких людей. Это не просто работодатель, а руководитель»,— подчеркнула Елена Разумовская.

Она добавила, что компания не боится роста и развивается открыто, потому что уверена в своих силах.

В шорт-лист также вошли: ООО «КОМПОЗИТ», ООО «ЛИГА СМАРТ», ООО «ПРОЕКТ СИСТЕМЫ», ООО «ЗАВОД НЕОСПАН».

Инвестиционный прорыв

Победитель номинации — компания «Реиннольц».

Компания «Реиннольц» была основана в 2012 году, она занимается разработкой и производством высокоэффективного теплообменного оборудования и систем по управлению водными ресурсами для предприятий. Мощности предприятия включают 3 тыс. кв. м производственных площадей.

Генеральный директор компании Павел Блохин отметил, что «инвестиционный прорыв» компании заключается в комбинировании источников финансирования, в том числе с привлечением инструментов долгосрочного финансирования. Так, в 2021 году «Реиннольц» впервые выпустил облигации на Московской бирже общим объемом 150 млн руб.

Перед собой компания ставит задачу по работе с внешними и международными рынками, в частности, до конца года планирует получить разрешение по внедрению технологий для разработки промышленных стоков. Фокус компании на операционной эффективности, сейчас команда ведет работу по организационным изменениям, чтобы быть более гибкими и динамичными, в том числе для того, чтобы в более благоприятной экономической ситуации смочь масштабировать производство.

Помимо этого, в компании готовят четвертое размещение облигаций на Московской бирже, в котором в качестве соорганизаторов поучаствуют Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк.

«Даже маленькие компании, которые начинают работать с частными инвесторами, с биржей, с публичными инструментами постепенно становятся интересны большим кредитным коммерческим институтам и банкам. И это действительно возможность привлекать долгосрочное финансирование», — подчеркнул господин Блохин.

В шорт-лист также вошли: ООО «Корпорация Маяк», ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус», ООО «ЗТП. «ПОРЕВИТ. ЕКАТЕРИНБУРГ», ЗАО «УРАЛТЕХФИЛЬТР-ИНЖИНИРИНГ».

Анна Капустина