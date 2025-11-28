25 ноября в Региональной «Точке кипения» состоялся Форум "Точки Развития"

Ростовские предприниматели обсудили перспективы работы бизнеса с нейросетями, платформами и макротрендами.





Фото: АНО МФК «РРАПП»

Участники погрузились в актуальную повестку и получили от экспертов не теорию, а готовые к применению решения:

Макроэкономический прогноз от «Альфа-Капитал»

Исполнительный директор УК Андрей Краснопольский дал аналитическую сводку по карте рисков и возможностей для реального сектора экономики.

Новая карта продаж от Wildberries

Федеральный куратор Яна Гомжина раскрыла факторы роста в платформенной экономике и показала, как бизнесу занять свою нишу на крупнейших маркетплейсах.

AI-архитектура для бизнеса на практике

Роман Лазарев провел практикум по применению нейросетей. Участники разобрали готовые кейсы по автоматизации, анализу данных и генерации идей — все, чтобы внедрять AI уже сегодня.

Налоги и оптимизация затрат

Юлия Кручанова провела семинар по ключевым изменениям в налогообложении для малого бизнеса, ответив на самые острые вопросы об эффективности в новых условиях.

В завершении дня состоялась стратегическая сессия «Предпринимательство 4.0: Код будущего для экономики региона». Участники и эксперты вместе обсудили перспективные тренды развития бизнеса и инструменты поддержки в цифровую эпоху.

Благодарим спикеров и всех участников за мощную энергетику и практические дискуссии! Ждем вас на наших следующих событиях.

Организаторы: АНО МФК «РРАПП», Региональная «Точка кипения» при поддержке Правительства и министерства экономического развития Ростовской области.

