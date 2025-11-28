25 ноября в Региональной «Точке кипения» состоялся Форум "Точки Развития"
Ростовские предприниматели обсудили перспективы работы бизнеса с нейросетями, платформами и макротрендами.
Участники погрузились в актуальную повестку и получили от экспертов не теорию, а готовые к применению решения:
Макроэкономический прогноз от «Альфа-Капитал»
Исполнительный директор УК Андрей Краснопольский дал аналитическую сводку по карте рисков и возможностей для реального сектора экономики.
Новая карта продаж от Wildberries
Федеральный куратор Яна Гомжина раскрыла факторы роста в платформенной экономике и показала, как бизнесу занять свою нишу на крупнейших маркетплейсах.
AI-архитектура для бизнеса на практике
Роман Лазарев провел практикум по применению нейросетей. Участники разобрали готовые кейсы по автоматизации, анализу данных и генерации идей — все, чтобы внедрять AI уже сегодня.
Налоги и оптимизация затрат
Юлия Кручанова провела семинар по ключевым изменениям в налогообложении для малого бизнеса, ответив на самые острые вопросы об эффективности в новых условиях.
В завершении дня состоялась стратегическая сессия «Предпринимательство 4.0: Код будущего для экономики региона». Участники и эксперты вместе обсудили перспективные тренды развития бизнеса и инструменты поддержки в цифровую эпоху.
Благодарим спикеров и всех участников за мощную энергетику и практические дискуссии! Ждем вас на наших следующих событиях.
Организаторы: АНО МФК «РРАПП», Региональная «Точка кипения» при поддержке Правительства и министерства экономического развития Ростовской области.
