«Ревизор» с ФСБ, «Женский стендап» и «Умри, моя любовь»

В эти выходные Ижевск ожидает насыщенная культурная программа. Национальный театр Удмуртии представит спектакль «На крутом берегу» — современная интерпретация комедии Николая Гоголя «Ревизор» (12+) с бюджетными махинациями и ФСБ. Галерея «Пушкинский» представит выставку современного искусства. Запланированы стендап-выступления и концерты. В кинотеатрах покажут премьеру психологического триллера «Умри, моя любовь» (18+) с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

Постановки в театрах

Премьера спектакля «Ме яр дурын» (12+) состоится 29 ноября в Национальном театре Удмуртии, что в переводе с удмуртского означает «На крутом берегу». Постановка представляет собой современную версию комедии «Ревизора» писателя Николая Гоголя. Действие перенесено в наши дни: председатель богатого колхоза Ядыгаров и бухгалтер Грибков запутались в махинациях с бюджетными средствами, и их коррупционную идиллию нарушает внезапное появление сотрудника ФСБ.

30 ноября Национальный театр представит премьеру спектакля «Выходили бабки замуж» (16+). Это история о четырех женщинах-пенсионерках с разными судьбами и характерами, которые живут в сельском доме-интернате для одиноких. После прихода старика Бабая каждая увидела в нем свою надежду и желание построить с ним новую жизнь.

Сказку о любви в двух действиях «Турандот» (16+) представит 30 ноября русский драматический театр. В основе сюжета — судьба жестокой и гордой принцессы, которая отказывается подчиняться мужской воле. Она загадывает женихам по три загадки и после проигрыша казнит. Судьба ставит ее жестокие правила под удар, когда находится принц, способный разгадать все ее загадки.

«Прекрасные качества принца Калафа проявляются постепенно. Он тоже открывает для себя этот мир взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он разгадывает ее загадки окрыленный своей влюбленностью. Но когда видит ее страдание, то готов отказаться от обладания ею. Она соглашается пожертвовать своей свободой ради мужчины, который может любить по-настоящему и жертвовать ради этой любви всем»,— рассказал режиссер Яков Ломкин.

Театр «Молодой человек» приглашает на спектакль для всех возрастов «Путешествие улитки вокруг света» (0+). Постановка в интерактивном формате сопровождается живой музыкой. Артисты исполнят композиции на флейте, гитаре, фортепиано и аккордеоне. Постановка пройдет в интерактивном формате с медиа-декорациями и свободной рассадкой.

Выставка современного искусства

В выставочном зале «Пушкинский» в ближайшие выходные желающие смогут посетить выставку современного искусства «Россия — ДА!» (0+). В экспозиции представлены работы 20 авторов в разных видах творчества. Среди них живопись, графика, фото, декоративно-прикладное искусство, скульптура и диджитал-арт. Куратором и идейным вдохновителем выступил профессор кафедры изобразительного искусства института искусств и дизайна УдГУ, член союза художников России Сергей Орлов.

Также в выставочном зале «Пушкинский» для гостей и жителей Ижевска представлена экспозиция «Игра в снежки» (0+). На персональной выставке ижевской художницы по куклам Елены Арвин гости увидят около 50 авторских кукол — будуарных и статуарных, созданных из самозатвердевающего пластика и текстиля. В качестве основного для экспозиции выбран белый цвет, а атмосфера навевает дух Рождества и Нового года.

Отдельно отметим, что в планетарии на улице 10 лет Октября проведут сеансы с демонстрацией одной или двух полнокупольных программ (0+) продолжительностью от 15 до 45 минут. В звездном зале установлено современное оборудование для сферического проецирования. Зрителям обещают «зрелищное восприятие с научным подходом и с популяризацией науки».

Удмуртский концерт

29 ноября в Ижевск с сольным концертом (18+) приедет комик Ольга Малащенко, резидент шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ. Выступление состоится в ДК «Аксион».

30 ноября в ДК «Аксион» состоится праздничный концерт (6+), посвященный Дню матери. Мероприятие пройдет на удмуртском языке. Ведущими вечера выступят юмористический дуэт «Ури-бери» Лиза но Зина (Татьяна Кайсина и Елена Тронина), а также Сергей Наговицын и Ури-бери Орина (Ирина Филимонова). Для жителей Ижевска и гостей выступят такие исполнители как «Сережки», Анна Плотникова, Алена Тимерханова, «Чебеляй» и Александр Порфирьев, а также ансамбли «Валан», «Ерпечкаос», «Тулкым», «Душечка».

Концерт дуэта «Досвидошь» (16+) в стиле панк пройдет 30 ноября в баре Barrock. Выступление группы пройдет без плейлиста в формате импровизации. В это же воскресенье бар «Пинта» на улице Молодежной примет у себя казанского артиста и видеоблогера Раиля Арсланова — «Хижина музыканта» (12+). Через поп-рок он популяризирует татарскую и русскую музыку. Гостей ждет живой звук, баян, гитара и эксперименты в новом жанре «баян + битбокс».

29 ноября в ДК «Металлург» состоится концерт Дмитрия Колдуна (6+). В программе «Лучшее и Новое» прозвучат как известные хиты, включая «Милая», «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», так и новые композиции. Исполнитель является лауреатом премий «Золотой граммофон 2024» (за хит «Милая») и «Звезды Дорожного радио 2024» (за песню «Королева красоты»).

Премьеры в кинотеатрах

Любители триллеров в ближайшие выходные смогут увидеть новинку этой недели — фильм «Умри, моя любовь» (18+). В психологическом хорроре с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях. По сюжету молодая пара сталкивается с послеродовой депрессией и отчуждением, которые приводят к разрушению их отношений.

В ижевских кинотеатрах в выходные пройдет показ фэнтезийной комедии «Яга на нашу голову» (6+). У десятилетнего Пети появляется новая странная и ворчливая, но обаятельная воспитательница, умеющая колдовать. Волшебница затерялась в человеческом мире, потеряв свою ступу. Чтобы вернуться в сказку и победить Кощея, ей потребуется помощь Пети. В главной роли Светлана Ходченкова.

Также на этой неделе в прокат вышла турецкая мелодрама «Два мира, одно желание» (16+) с Ханде Эрчел в главной роли. Фильм рассказывает историю любви увлеченного археолога и прагматичной юристки.

Предновогодняя комедия «Письмо Деду Морозу» (6+) уже доступна к просмотру. История о взрослом юристе Петре, чьи детские письма Деду Морозу неожиданно начинают сбываться. Вместе с семьей он отправляется в путешествие, чтобы отменить волшебство. Во время этого он приходит к мысли, что мечтать важно в любом возрасте. В главных ролях: Антон Филипенко, Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус.

