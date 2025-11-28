СК возбудил против жителя Саратова два дела за насилие к сотруднику полиции

В Саратове следствие возбудило в отношении 32-летнего мужчины два уголовных дела о применении насилия к представителю власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 22 октября этого года сотрудники ДПС остановили фигуранта у одного из домов по улице Дзержинского в Саратове, поскольку на его автомобиле не было государственных регистрационных знаков. Сотрудники полиции попросили его предоставить водительское удостоверение и документы на машину. В ответ фигурант начал угрожать старшему инспектору ДПС применением насилия.

26 ноября фигурант еще раз угрожал тому же сотруднику ДПС насилием около дома по улице Киселева, а также ударил его. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Павел Фролов