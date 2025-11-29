Батяня-солдат

“Ъ” стало известно о скандальной истории, произошедшей в одной из войсковых частей, входящих в знаменитую Кантемировскую танковую дивизию. Мобилизованный по ошибке в 2022 году и практически сразу же возвращенный домой 47-летний житель подмосковного Сергиева Посада, отец пятерых несовершеннолетних детей Александр Седов, сам того не подозревая, вот уже три года продолжает числиться в воинской части контрактником, якобы получая там все это время вещевое и денежное довольствие. Когда об этом узнали его родственники и стали выяснять, как такое могло произойти, Александра Седова объявили в розыск как лицо самовольно оставившее часть и на днях старшего сержанта запаса задержали прямо на работе и насильно доставили к «месту службы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Седов

Фото: Личный архив Александра Седов Александр Седов

Фото: Личный архив Александра Седов

В рядах вооруженных сил Александр Седов оказался в сентябре 2022 года. После выхода указа президента Владимира Путина о проведении на территории России частичной мобилизации, многодетный отец, не зная о том, что по закону не подлежит призыву на военную службу, добровольно явился в военкомат, который отправил его в учебку 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, дислоцированную в Наро-Фоминске.

При постановке на довольствие командование части, поняв, что к ним прислали не подпадающего под мобилизацию многодетного отца, связалось с Сергиево-Посадским военкоматом, предложив забрать Александра Седова обратно, сообщив попутно, что документы на него оформить еще как раз не успели. В итоге через несколько дней мужчина оказался дома, встал на воинский учет и как ни в чем не бывало продолжил ходить на работу на одно из местных предприятий.

О том, что он находится в розыске и его действия подпадают под ст. 337 УК РФ (за самовольное оставление части в период мобилизации предусмотрено до пяти лет заключения), господин Седов узнал в 2023 году от представителей военной комендатуры, которые пришли к нему домой.

Впрочем, после звонка в местный военкомат ситуация прояснилась и все претензии к мужчине, казалось бы, были сняты. Однако через год ситуация повторилась.

Несколько человек в военной форме снова пришли к Александру Седову домой, но тот был на работе. Его жене визитеры заявили, что ее муж находится в розыске и они должны доставить его в воинскую часть. И снова, как и в первый раз, все решилось только в кабинете военкома Александра Миронова, который успокоил супругу Александра Седова, назвав произошедшее недоразумением, которое улажено.

Но и на этом злоключения многодетного отца не завершились. В сентябре 2025 года его снова попытались забрать в армию. На этот раз за старшим сержантом запаса Седовым приехал представитель другой в/ч, дислоцированной в том же Наро-Фоминске и также входящей в состав Кантемировской танковой дивизии. От него он узнал, что якобы еще с 2022 года проходит службу по контракту именно в этой воинской части, а в феврале 2025 года не вернулся из очередного отпуска и поэтому был объявлен в розыск. Но и на этот раз Александру Седову удалось остаться дома с помощью все того же местного военкома. Последний предоставил сотруднику группы розыска документы, подтверждающие, что человек, за которым тот приехал, в списках уклонистов не значится и вообще не подлежал и не подлежит мобилизации как «имеющий на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет».

К тому времени к разрешению ситуации семья Седовых подключила адвоката. В конце сентября 2025 года защитник Юлия Бондаренко написала заявление в Следственный комитет России (СКР), в котором попросила проверить, нет ли в этом деле со стороны неустановленных должностных лиц войсковой части признаков мошенничества. «Александр Седов три года числится в войсковой части как контрактник, и ему должно было выделяться вещевое и денежное довольствие, которого он на самом деле получать не мог»,— заявила “Ъ” адвокат Бондаренко.

Но СКР оснований для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) не нашел.

А вскоре после этого, по словам Юлии Бондаренко, ей позвонил один из командиров части, посетовав на неразбериху с документами, в том числе и Александра Седова.

«Возможно, никакого злого умысла с чьей-либо стороны здесь и не было,— полагает Юлия Бондаренко.— Но ситуация как минимум странная. В части три года числилась так называемая “мертвая душа”, и никто этого не замечал. Обнаружилось отсутствие военнослужащего лишь в феврале 2025 года, и только после этого в связи с розыском Александр Седов был снят со всех видов обеспечения, ему приостановили выплату денежного довольствия, а вдобавок за совершение грубого дисциплинарного проступка объявили еще и строгий выговор».

Неожиданная развязка в этом деле последовала 21 ноября. Группа военных явилась к Александру Седову на работу и, ссылаясь на приказ и справку-доклад «О самовольном оставлении части или места службы» своего командира, задержала его и увезла к месту службы в Наро-Фоминск. Сейчас старший сержант Седов находится на гауптвахте, где дожидается своей участи, не исключая того, что может быть отправлен и на СВО.

Олег Рубникович