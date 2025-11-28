Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата и одобрения Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без европейского мандата и одобрения со стороны лидеров Европейского союза. Об этом господин Мерц заявил на совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву»,— сказал господин Мерц, напомнив, что в 2024 году Виктор Орбан уже посещал российскую столицу во время председательства Венгрии в Совете ЕС. Канцлер подчеркнул, что визит состоялся без согласования с европейскими лидерами, и никаких новых инициатив на встрече в Кремле не прозвучало.

Венгерский премьер, по словам канцлера Германии, придерживается собственных взглядов на завершение конфликта в Украине, но пока эти идеи не принесли результатов. «Если кто-то имеет идеи лучше, чем мы, то это следует приветствовать, но я лишь сомневаюсь, что это будет успешнее, чем в прошлый раз. К сожалению»,— добавил господин Мерц.

Сегодня господин Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров он заявил, что Венгрия проводит суверенную внешнюю политику и не поддалась давлению из-за сотрудничества с Россией.