На Ставрополье сделки с частными домами упали на 15% за август—октябрь 2025 года

Сделки с индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) в Ставропольском крае за август—октябрь 2025 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца зафиксировано 886 договоров купли-продажи, сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов на форуме «Свои дом: новая реальность частного жилья» в Москве.

Это снижение входит в негативную динамику региона, отметили эксперты, поскольку Ставрополье оказалось одним из немногих среди топ-20 по количеству сделок, где зафиксировали падение активности.

Ситуация в регионе обостряется на фоне общего сокращения объемов нового жилья в Северо-Кавказском федеральном округе, где в январе—июле 2025 года введено в эксплуатацию всего 3,2 млн кв. м индивидуального строительства, что на 43,7% меньше, чем в 2024 году. Эта тенденция сопровождается снижением числа сделок на региональном рынке ипотеки и регистрации договоров. Также Ставропольский край, несмотря на лидирующую позицию по вводу жилья в округе, сталкивается с проблемами спроса в сегменте ИЖС, которые объясняют и вхождение региона в число с отрицательной динамикой сделок.

По сравнению с более резким падением в Татарстане (-21% до 683 сделок) снижение в Ставрополье менее выражено, но все же ощутимо. В то время как другие регионы показывают значительный рост, например, Белгородская область (+122%), Московская область (+69%) и Пермский край (+54%), что указывает на региональные различия в состоянии рынка индивидуального жилья.

Несмотря на спад в числе сделок, строительная активность сохраняется. В Ставропольском крае сейчас действует более 220 застройщиков ИЖС, в том числе более 160 договоров на строительство домов с применением эскроу-счетов, обеспечивающих защиту инвесторов и покупателей. Этот механизм дает гарантии безопасности строительства, но на текущий момент не компенсирует снижение количества продаж.

Падение числа сделок купли-продажи ИЖС на Ставрополье связано с общей стагнацией рынка жилья в СКФО и недостаточным спросом в регионе, несмотря на стабильно высокий объем ввода жилой недвижимости и меры по повышению прозрачности сделок, сообщили аналитики и региональные представители.

